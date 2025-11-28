Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров примет участие в переговорах с посланником Дональда Трампа Свитом Виткоффом и делегацией США. Умеров поедет в Майами вместо уволенного с должности Главы ОП Андрея Ермака, который ранее планировал поездку.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети Х, что вместо уволенного с должности Главы ОП Андрея Ермака в переговорах с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и делегацией США будет участвовать Секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом пишет УНН.
Подробности
Ранее Миллер отмечал, что Ермак планировал в эти выходные отправиться в Майами для переговоров с командой Трампа относительно дальнейших шагов в подготовке мирного соглашения. Однако сегодня Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака.
Напомним
Вечером президент Зеленский заявил, что вскоре украинская делегация проведет переговоры с американской стороной. По словам президента, участие от Украины в ней примут представители СНБО, МИД и разведки.
