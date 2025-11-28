$42.190.11
20:59
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Секретарь СНБО Рустем Умеров примет участие в переговорах с посланником Дональда Трампа Свитом Виткоффом и делегацией США. Умеров поедет в Майами вместо уволенного с должности Главы ОП Андрея Ермака, который ранее планировал поездку.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети Х, что вместо уволенного с должности Главы ОП Андрея Ермака в переговорах с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и делегацией США будет участвовать Секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ранее Миллер отмечал, что Ермак планировал в эти выходные отправиться в Майами для переговоров с командой Трампа относительно дальнейших шагов в подготовке мирного соглашения. Однако сегодня Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака.

Напомним

Вечером президент Зеленский заявил, что вскоре украинская делегация проведет переговоры с американской стороной. По словам президента, участие от Украины в ней примут представители СНБО, МИД и разведки. 

