Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения: первое - произойдет перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций - сказал Зеленский.

Он отметил, что в субботу проведет консультации по новому руководителю ОП с "тем, кто может возглавить этот институт".

Напомним

НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о "процессуальных действиях" НАБУ и САП у него дома.

Справка

Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.