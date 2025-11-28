Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения: первое - произойдет перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций
Он отметил, что в субботу проведет консультации по новому руководителю ОП с "тем, кто может возглавить этот институт".
Напомним
НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о "процессуальных действиях" НАБУ и САП у него дома.
Справка
Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.