НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Київ • УНН
Джерела УНН підтверджують проведення обшуків НАБУ та САП у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Інформацію підтвердило джерело, зазначивши: "Це правда".
НАБУ та САП проводять зараз обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, джерела УНН підтверджують інформацію.
Деталі
"Це правда", - сказало джерело.
Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.
