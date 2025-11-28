НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела

$42.300.10
27 листопада, 22:24
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"
27 листопада, 21:41
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться
27 листопада, 22:59
Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці
27 листопада, 23:31
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
27 листопада, 15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
27 листопада, 13:38
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Вашингтон
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (баражуючий боєприпас)

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела

Київ

 • 106 перегляди

Джерела УНН підтверджують проведення обшуків НАБУ та САП у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Інформацію підтвердило джерело, зазначивши: "Це правда".

НАБУ та САП проводять зараз обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, джерела УНН підтверджують інформацію.

Деталі

"Це правда", - сказало джерело.

Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.

Обшуки в Мін'юсті: відомство підтвердило проведення слідчих дій
11.11.25, 12:30

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Андрій Єрмак