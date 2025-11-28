НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники

НАБУ и САП проводят сейчас обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, источники УНН подтверждают информацию.

Детали

"Это правда", - сказал источник.

Пока нет информации, с чем связаны обыски.

Справочно

Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

Обыски в Минюсте: ведомство подтвердило проведение следственных действий