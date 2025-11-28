$42.300.10
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники

Киев • УНН

Источники УНН подтверждают проведение обысков НАБУ и САП у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Информацию подтвердил источник, отметив: "Это правда".

НАБУ и САП проводят сейчас обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, источники УНН подтверждают информацию.

Детали

"Это правда", - сказал источник.

Пока нет информации, с чем связаны обыски.

Справочно

Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

Лилия Подоляк

