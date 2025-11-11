Обыски в Минюсте: ведомство подтвердило проведение следственных действий

В Министерстве юстиции Украины подтвердили факт проведения следственных действий в рамках уголовного производства с участием Министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Подробности

Как отметили в ведомстве, Галущенко оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

Учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования, Министр воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий - отметили в ведомстве.

Напомним

10 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции, Германа Галущенко. По информации Железняка, обыски также продолжаются в компании "Энергоатом". Впоследствии в САП подтвердили операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В САП также сообщили, что речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Впоследствии НАБУ обнародовало часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. Операция называется "Мидас".