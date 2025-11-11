Обшуки в Мін'юсті: відомство підтвердило проведення слідчих дій
Київ • УНН
Міністерство юстиції України підтвердило слідчі дії у кримінальному провадженні за участі Міністра юстиції Германа Галущенка. Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для об'єктивного розслідування.
У Міністерстві юстиції України підтвердили факт проведення слідчих дій в межах кримінального провадження за участі Міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
Деталі
Як зазначили в відомстві, Галущенко надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.
З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій
Нагадаємо
10 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції, Германа Галущенко. За інформацією Железняка, обшуки також тривають у компанії "Енергоатом". Згодом у САП підтвердили операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
У САП також повідомили, що йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Згодом НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас".