В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України

Київ • УНН

 • 3204 перегляди

Офіс Президента України оголосив про консультації щодо закінчення війни після затвердження Президентом складу делегації. Це відбувається на тлі 28-пунктового мирного плану США, який передбачає територіальні поступки та загрозу припинення постачання зброї Україні.

В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України

Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України, пише УНН.

Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Напередодні Президент України затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин

- вказали в ОП.

Як зазначили в ОП, "розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки".

"Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати", - ідеться у заяві.

Хто увійшов в делегацію

У делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, згідно з указом Президента від 22 листопада про її створення, увійшли:

  • Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента України, глава делегації;
    • Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
      • Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
        • Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
          • Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;
            • Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;
              • Євгеній Острянський – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
                • Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
                  • Олександр Бевз – радник керівника Офісу Президента України.

                    Доповнення

                    Заява з'явилася на тлі оголошення про 28-пунктний мирний план США між Україною та рф.

                    Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

                    Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США". Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

                    Президент України повідомив на цьому тлі, що відбулась його спільна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

                    З його слів, сторони обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. "Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані", повідомив Глава держави.

                    За словами Зеленського, лідери "скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом"

                    Юлія Шрамко

