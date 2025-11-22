В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины

Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации по шагам для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины, пишет УНН.

Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам для окончания войны. Накануне Президент Украины утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров - указали в ОП.

Как отметили в ОП, "рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет преградой для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности".

"Благодарны за готовность европейских партнеров помогать", - говорится в заявлении.

Кто вошел в делегацию

В делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, согласно указу Президента от 22 ноября о ее создании, вошли:

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;

Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента Украины.

Дополнение

Заявление появилось на фоне объявления о 28-пунктном мирном плане США между Украиной и рф.

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США". Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

Президент Украины сообщил на этом фоне, что состоялся его совместный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По его словам, стороны обсудили план по миру для Украины и всей Европы. "Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены", сообщил Глава государства.

По словам Зеленского, лидеры "скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе"