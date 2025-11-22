$42.150.00
48.520.00
ukenru
11:14 • 4418 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9162 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13197 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22113 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38341 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33639 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35247 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30805 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39319 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19734 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
95%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 13186 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 17996 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 13659 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto06:49 • 10899 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10361 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36547 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 31084 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39295 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46143 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 8648 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10431 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36547 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 38831 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 53021 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Шахед-136

В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины

Киев • УНН

 • 13205 просмотра

Офис Президента Украины объявил о консультациях по окончанию войны после утверждения Президентом состава делегации. Это происходит на фоне 28-пунктного мирного плана США, который предусматривает территориальные уступки и угрозу прекращения поставок оружия Украине.

В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины

Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации по шагам для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины, пишет УНН.

Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам для окончания войны. Накануне Президент Украины утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров

- указали в ОП.

Как отметили в ОП, "рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет преградой для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности".

"Благодарны за готовность европейских партнеров помогать", - говорится в заявлении.

Кто вошел в делегацию

В делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, согласно указу Президента от 22 ноября о ее создании, вошли:

  • Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
    • Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
      • Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
        • Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
          • Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины;
            • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
              • Евгений Острянский – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
                • Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
                  • Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента Украины.

                    Дополнение

                    Заявление появилось на фоне объявления о 28-пунктном мирном плане США между Украиной и рф.

                    Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

                    Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США". Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

                    Президент Украины сообщил на этом фоне, что состоялся его совместный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

                    По его словам, стороны обсудили план по миру для Украины и всей Европы. "Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены", сообщил Глава государства.

                    По словам Зеленского, лидеры "скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе"

                    Юлия Шрамко

                    ПолитикаНовости Мира
                    Война в Украине
                    Кир Стармер
                    Reuters
                    Фридрих Мерц
                    Дональд Трамп
                    Эмманюэль Макрон
                    Франция
                    Великобритания
                    Германия
                    Соединённые Штаты
                    Украина