США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
Київ • УНН
США погрожують Україні припинити постачання зброї та розвідданих, якщо вона не підпише американський мирний план до 27 листопада. Вашингтон посилює тиск на Київ щодо згоди на рамкову угоду миру з росією.
США пригрозили Україні припинити постачання зброї та розвідданих, якщо вона не підпише американський мирний план до 27 листопада. Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерела, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання Україна зазнає більшого тиску з боку Вашингтона, щоб погодитися на рамкову угоду миру з росією, укладену за посередництва США, ніж під час попередніх переговорних спроб, включаючи погрози припинити надання розвідданих і озброєнь.
Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні.
Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що план завершення війни в Україні, який підтримує Дональд Трамп, постійно змінюється, але він є хорошим для обох сторін. США працюють над його реалізацією та ведуть переговори з Україною та росією.
21 листопада Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.