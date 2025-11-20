План завершення війни між Україною та росією прийнятний для обох сторін - Білий дім

План щодо завершення війни в Україні постійно змінюється, але президент США Дональд Трамп підтримує його. Це хороший план як для росії, так і для України. Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Робота триває і план постійно змінюється, але президент підтримує його. Це хороший план як для росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін - сказала Лівітт.

Вона наголосила, що США дуже "наполегливо працюють над його реалізацією", а також те, що Вашингтон "веде конструктивні переговори" з Україною та росією, "щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні.