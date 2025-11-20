План завершения войны между Украиной и Россией приемлем для обеих сторон - Белый дом
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.
План по завершению войны в Украине постоянно меняется, но президент США Дональд Трамп поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.
Подробности
Работа продолжается, и план постоянно меняется, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон
Она подчеркнула, что США очень "настойчиво работают над его реализацией", а также то, что Вашингтон "ведет конструктивные переговоры" с Украиной и Россией, "чтобы понять, на что эти страны готовы пойти".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.