План завершения войны между Украиной и Россией приемлем для обеих сторон - Белый дом

План по завершению войны в Украине постоянно меняется, но президент США Дональд Трамп поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Работа продолжается, и план постоянно меняется, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон - сказала Ливитт.

Она подчеркнула, что США очень "настойчиво работают над его реализацией", а также то, что Вашингтон "ведет конструктивные переговоры" с Украиной и Россией, "чтобы понять, на что эти страны готовы пойти".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.