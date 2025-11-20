Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію. Україна готова конструктивно працювати з американською стороною та партнерами для досягнення миру.
Деталі
Як повдіомили в ОП, Президент України окреслив принципові основи, які важливі для українського народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі "домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни".
Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир
В ОП додали, що Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами. Зустріч відбулася в рамках зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни.
