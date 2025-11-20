Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Як повдіомили в ОП, Президент України окреслив принципові основи, які важливі для українського народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі "домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни".

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях

Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир - йдеться у повдіомленні.

В ОП додали, що Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами. Зустріч відбулася в рамках зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни.

Голова дипломатії ЄС: мирна угода для України не повинна бути ціною відмови від держави