$42.090.00
48.740.05
ukenru
16:14 • 13938 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56 • 16130 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 23307 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 37203 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 46413 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 24553 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 49860 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 40517 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53701 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29630 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
94%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 45536 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 67401 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго20 листопада, 08:40 • 47976 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph20 листопада, 08:42 • 43224 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ20 листопада, 11:00 • 47270 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 13336 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 23291 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 37189 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 46402 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 49850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 10136 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 35420 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 58309 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 55418 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 56232 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
The Guardian
БМ-21 «Град»

Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни

Київ • УНН

 • 13948 перегляди

Президент України Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію. Україна готова конструктивно працювати з американською стороною та партнерами для досягнення миру.

Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Як повдіомили в ОП, Президент України окреслив принципові основи, які важливі для українського народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі "домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни".

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20.11.25, 14:24 • 49867 переглядiв

Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир 

- йдеться у повдіомленні.

В ОП додали, що Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки20.11.25, 15:09 • 46424 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами. Зустріч відбулася в рамках зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни.

Голова дипломатії ЄС: мирна угода для України не повинна бути ціною відмови від держави20.11.25, 18:11 • 1272 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна