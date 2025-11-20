$42.090.00
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 24600 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 17695 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 34690 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 34883 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 50201 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 28692 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25684 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
20 листопада, 07:11 • 43655 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 38020 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки

Київ • УНН

 • 24610 перегляди

Політолог Олег Лісний підкреслює, що всі розмови про мирний план США точаться навколо чуток. Також, він звертає увагу, що позиція України лишається незмінною.

Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки

Адміністрація Дональда Трампа представила черговий проєкт "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Що насправді передбачає американський "план" щодо припинення війни, наскільки він реалістичний в нинішніх умовах та якими можуть бути наслідки відносно підтримки України Сполученими Штатами, розповів журналістам УНН, політолог Олег Лісний.

Про що йдеться у "мирному плані" США 

Як пише Axios, 28-пунктний план передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом, хоча Україна досі контролює близько 12% цих територій. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах, Херсонській та Запорізькій, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.

У свою чергу The Telegraph повідомляє, що в американському плані Україна зберігає юридичну власність над Донбасом, а росія сплачуватиме "орендну плату" за управління регіоном. Про які суми йдеться - незрозуміло.

"Важливо відзначити, що угода також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєнь і передбачає скорочення військової допомоги США, яка має життєво важливе значення для її оборони, що потенційно може зробити країну вразливою для майбутньої агресії з боку Росії", — пише Financial Times.

Крім того, на території України не будуть допускатися іноземні війська, а Київ більше не отримуватиме західні далекобійні озброєння для ударів по рф.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти Зеленському, "що Україна повинна прийняти розроблений США план щодо припинення війни", повідомляє Reuters.

Однак процес ще перебуває на ранній стадії, і можливо, що деякі з цих повідомлень виявляться передчасними або неточними, а умови можуть змінитися або все ще перебувати в процесі обговорення.

"Не план, а наміри" 

Політолог Олег Лісний підкреслює, що всі розмови про мирний план США точаться навколо чуток. Також, він звертає увагу, що позиція України лишається незмінною.

Це не план, це наміри. І ці наміри, якщо вірити американській стороні, вони їх озвучують наступним чином: що ми підготували щось із російською стороною, поінформувавши або не поінформувавши українців 

- наголосив він.

Експерт нагадав про попередні заяви США щодо нібито готових планів, які згодом виявлялися фікцією. На його думку, говорити про план передчасно.

Те, що ми обговорюємо, або те, що зараз називається 28 пунктів Віткоффа і Дмитрієва, я не згоден з цим формулюванням, оскільки я вважаю, що це 28 пунктів путіна. Віткофф не здатен написати, він здатен передати папірець, на якому написано 

- сказав експерт.

Небезпека "плану" 

Політолог звертає увагу на протиріччя між припущеннями про тиск США та їхнім дозволом Україні бити по території рф. Він підкреслює, що ці дві лінії поведінки складно поєднати.

Як можуть ці два моменти знаходиться поряд? Коли Сполучені Штати начебто нас намагаються зламати, але в той же час, ламаючи нас, дозволяють нам бити по російській території американською зброєю, чого дуже давно не було. Це не стикується 

- пояснив політолог.

Зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі 19 листопада була скасована. Як повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника, причина – приїзд Зеленського зі своїм баченням, яке рф ніколи не прийме. 

Це дуже страшно, якщо ми погодимося на те, що зараз є. Я роблю категоричний висновок, що з цього моменту, якщо ми погоджуємося, а цього не буде, але як сценарій треба відраховувати початок великої війни в Європі. Колосально великої, яка не буде локалізована на території України. Тобто Україна через певний період з такими вимогами просто перестає існувати, оскільки росія нападає, добиває і йде далі 

- зазначив політолог.

Наслідки для відносин із США та Європою

Олег Лісний не очікує негативних наслідків у відносинах між Україною та США у разі відмови. Він звертає увагу, що Київ уже неодноразово висловлював Вашингтону незгоду. Усе це не призводило до погіршення підтримки.

Ми вже дуже багато разів казали Сполученим Штатам "ні". Здавалося, в Овальному кабінеті закінчилась історія України. Ні, не закінчилась. Тому "ні" - це для нас продовження діалогу. Ситуація, коли про нас без нас поговорили і щось ухвалили не має повторитися і українська сторона про це чітко заявляла 

- підкреслив політолог.

Європа також може сприйняти відмову України як сигнал про необхідність включитися активніше. Він стверджує, що такі умови є загрозою і для ЄС.

Є у нас Угорщина, є у нас Словаччина, які не змінять позицію у негативний бік. Британія, Німеччина, Франція, Польща, Італія і так далі - я думаю, що не змінять у негативному сенсі. Скоріше такі, як Британія, більш активні, і та ж Фінляндія в спілкуванні з Трампом, щоб такого далі не робити. Оскільки всі розуміють, що це капітуляція України, що не невигідна Європі в першу чергу. Вони нам дуже багато можуть пробачити за те, що ми існуємо, бо поки ми існуємо, у них є час. Тільки ми перестанемо існувати, у них часу не буде 

- сказав він.

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20.11.25, 14:24 • 34697 переглядiв

ЄС "за бортом" плану? 

За словами експерта, європейські партнери не залучалися до обговорень. Він підкреслює, що переговори відбувались лише між США та росією. Україна та ЄС фактично лишилися осторонь.

Європейських партнерів не долучали. Нас теж винесли за дужки. Кажуть, що могли брати участь Туреччина чи Катар, але це неперевірено 

– зазначив політолог.

Така ситуація створює ризик ухвалення рішень "про Україну без України". Він наголошує, що Київ уже заявив про неприпустимість цього. Експерт закликає передати це як ключовий сигнал європейським союзникам.

Каллас: будь-який мирний план потребує українців та європейців "на борту"20.11.25, 12:27 • 2012 переглядiв

Ми за дужками разом з європейцями. Ми маємо запитати партнерів: будемо просто дивитися чи щось робити? Це дуже важливий меседж, який ми маємо донести до європейських партнерів, і вони не залишаться осторонь, якщо ми скажемо ні 

- сказав Олег Лісний.

За словами експерта, нинішні обговорення не можна вважати реальним планом. Він підкреслює, що Україна повинна реагувати твердо та зважено. Експерт нагадує: погодження на нав’язані умови створило б загрозу для всього континенту.

Алла Кіосак

