Ексклюзив
08:56 • 7234 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9114 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10090 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11099 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18712 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23599 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16636 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17959 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33433 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47058 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph

Київ

 • 3840 перегляди

Мирний план президента США Дональда Трампа передбачає територіальні поступки України та виплату росією орендної плати за Донбас. План також передбачає юридичний контроль України над окупованими територіями, але без розголошення суми оренди з боку росії.

План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph

"Мирний" план президента США Дональда Трампа передбачає не лише територіальні поступки з боку України, а й виплату орендної плати з боку росії за Донбас. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

За даними видання, згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується, повідомляє The Telegraph.

Водночас видання називає цей принцип "гроші в обмін на землю". Автори матеріалу вважають, що це відповідає схемі бізнес-угод.

Крім того, даний план передбачає юридичний контроль України над окупованими територіями.

Згідно зі своєю конституцією, Україна зобов'язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться - чого можна уникнути за умови оренди

- пише The Telegraph.

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Євген Устименко

