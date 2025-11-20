План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph

"Мирний" план президента США Дональда Трампа передбачає не лише територіальні поступки з боку України, а й виплату орендної плати з боку росії за Донбас. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

За даними видання, згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується, повідомляє The Telegraph.

Водночас видання називає цей принцип "гроші в обмін на землю". Автори матеріалу вважають, що це відповідає схемі бізнес-угод.

Крім того, даний план передбачає юридичний контроль України над окупованими територіями.

Згідно зі своєю конституцією, Україна зобов'язана винести питання про передачу території на публічне голосування, яке, ймовірно, провалиться - чого можна уникнути за умови оренди - пише The Telegraph.

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.