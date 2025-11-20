$42.090.03
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
19 листопада, 14:24
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
19 листопада, 12:10
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News

Київ • УНН

 • 4744 перегляди

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, розроблений адміністрацією таємно з рф. План, що створювався у консультаціях з російським посланцем, не був детально узгоджений з українською стороною.

Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, який високопосадовці адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським посланцем кирилом дмитрієвим та українськими чиновниками. Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації Трампа, інформує УНН.

Деталі

За словами джерела, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер брали участь у розробці плану.

План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче та потребує для досягнення тривалого миру

- цитує видання співбесідника.

Вказується, що чиновник не уточнив деталі плану, який, на його думку, все ще перебуває на певному етапі переговорів з ключовими залученими сторонами.

Водночас троє американських чиновників повідомили ЗМІ, що рамки мирної угоди все ще потребують представлення українцям, і що час завершення розробки проєкту плану збігся з візитом делегації армії США до України.

При цьому за словами джерела, близького до українського уряду, та європейського чиновника, обізнаного з цим питанням, Україна не брала участі у формуванні запропонованого мирного плану. Україну поінформували про загальні контури плану, але не проінформували детально та не просили надати свою думку.

Адміністрація Трампа активізує таємні мирні переговори з росією щодо України – CNN19.11.25, 17:48 • 5454 перегляди

Контекст

За інформацією Axios, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Це ж видання згодом повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

28-пунктний план нібито передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах - зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.

"Ніяких новацій": кремль відповів на чутки про таємні консультації рф-США щодо бойових дій в Україні19.11.25, 13:29 • 3546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

