Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, який високопосадовці адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським посланцем кирилом дмитрієвим та українськими чиновниками. Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації Трампа, інформує УНН.

Деталі

За словами джерела, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер брали участь у розробці плану.

План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче та потребує для досягнення тривалого миру - цитує видання співбесідника.

Вказується, що чиновник не уточнив деталі плану, який, на його думку, все ще перебуває на певному етапі переговорів з ключовими залученими сторонами.

Водночас троє американських чиновників повідомили ЗМІ, що рамки мирної угоди все ще потребують представлення українцям, і що час завершення розробки проєкту плану збігся з візитом делегації армії США до України.

При цьому за словами джерела, близького до українського уряду, та європейського чиновника, обізнаного з цим питанням, Україна не брала участі у формуванні запропонованого мирного плану. Україну поінформували про загальні контури плану, але не проінформували детально та не просили надати свою думку.

Контекст

За інформацією Axios, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Це ж видання згодом повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

28-пунктний план нібито передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах - зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.

