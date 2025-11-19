Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч радника Трампа Стівена Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі скасовано. Причиною стало бачення Зеленського, яке РФ ніколи не прийме, згідно з повідомленням Axios.
Сьогоднішня зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі скасована, повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника. Причина – приїзд Зеленського зі своїм баченням, яке рф ніколи не прийме. Про це повідомляє УНН.
Деталі
28-пунктний план передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом, хоча Україна досі контролює близько 12% цих територій. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах, Херсонській та Запорізькій, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.
За словами джерел, план США передбачає територіальні поступки України та обмеження чисельності українських військових і далекобійної зброї в обмін на гарантії безпеки США. Українські чиновники підтвердили, що Україна заперечує проти багатьох пунктів і не отримувала письмової пропозиції.
Посередництво Катару та Туреччини допомогло припинити війну в Газі та може допомогти припинити війну в Україні
За його даними, катарський високопосадовець брав участь у переговорах між Віткоффом і радником Зеленського Рустемом Умеровим, який передавав позицію України.
Перед зустріччю Віткофф також обговорив план із російським послом Кирилом Дмитрієвим.
