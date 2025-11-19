Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
Киев • УНН
Встреча советника Трампа Стивена Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре отменена. Причиной стало видение Зеленского, которое РФ никогда не примет, согласно сообщению Axios.
Сегодняшняя встреча советника Трампа Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре отменена, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. Причина – приезд Зеленского со своим видением, которое РФ никогда не примет. Об этом сообщает УНН.
Детали
28-пунктный план предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters19.11.25, 16:04 • 19929 просмотров
По словам источников, план США предусматривает территориальные уступки Украины и ограничение численности украинских военных и дальнобойного оружия в обмен на гарантии безопасности США. Украинские чиновники подтвердили, что Украина возражает против многих пунктов и не получала письменного предложения.
Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19.11.25, 19:38 • 2734 просмотра
Посредничество Катара и Турции помогло прекратить войну в Газе и может помочь прекратить войну в Украине
По его данным, катарский высокопоставленный чиновник участвовал в переговорах между Виткоффом и советником Зеленского Рустемом Умеровым, который передавал позицию Украины.
Перед встречей Виткофф также обсудил план с российским послом Кириллом Дмитриевым.
Эрдоган заявил о готовности Турции обсуждать с рф предложения по миру в Украине19.11.25, 18:14 • 2048 просмотров