18:10
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
16:13
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Популярные новости
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на Тернополь 19 ноября, 11:26
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого 19 ноября, 12:04
Представители фракции "Слуги народа" выступили с заявлением о создании коалиции и правительства национальной устойчивости: о чем идет речь 19 ноября, 12:37
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция 14:12
Внук известного украинского политика Левка Лукьяненко погиб в боях с российскими оккупантами 14:27
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция 14:12
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого 19 ноября, 12:04
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме 19 ноября, 07:49
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady" 18 ноября, 16:06
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию 18 ноября, 16:02
"Парасоциальный" стало словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ 18 ноября, 10:16
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди Меркьюри 18 ноября, 10:02
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ

Киев • УНН

 12566 просмотра

Встреча советника Трампа Стивена Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре отменена. Причиной стало видение Зеленского, которое РФ никогда не примет, согласно сообщению Axios.

Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
Фото: AP

Сегодняшняя встреча советника Трампа Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре отменена, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. Причина – приезд Зеленского со своим видением, которое РФ никогда не примет. Об этом сообщает УНН.

Детали

28-пунктный план предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.

Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters19.11.25, 16:04 • 19929 просмотров

По словам источников, план США предусматривает территориальные уступки Украины и ограничение численности украинских военных и дальнобойного оружия в обмен на гарантии безопасности США. Украинские чиновники подтвердили, что Украина возражает против многих пунктов и не получала письменного предложения.

Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19.11.25, 19:38 • 2734 просмотра

Посредничество Катара и Турции помогло прекратить войну в Газе и может помочь прекратить войну в Украине

– отметил источник, осведомленный с делом.

По его данным, катарский высокопоставленный чиновник участвовал в переговорах между Виткоффом и советником Зеленского Рустемом Умеровым, который передавал позицию Украины.

Перед встречей Виткофф также обсудил план с российским послом Кириллом Дмитриевым.

Эрдоган заявил о готовности Турции обсуждать с рф предложения по миру в Украине19.11.25, 18:14 • 2048 просмотров

Степан Гафтко

