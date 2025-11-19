$42.090.03
ukenru
16:13 • 2378 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 5344 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 15995 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 14591 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 12650 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 14043 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 15515 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 21332 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 18404 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05 • 16479 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
публикации
Эксклюзивы
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 16004 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 10381 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto12:04 • 20062 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 38716 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 38735 просмотра
Эрдоган заявил о готовности Турции обсуждать с рф предложения по миру в Украине

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыта к обсуждению с россией предложений для установления справедливого мира в Украине. Турция готова рассматривать инициативы для достижения устойчивого мира.

Эрдоган заявил о готовности Турции обсуждать с рф предложения по миру в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыта к обсуждению с россией предложений, которые могут помочь установить справедливый мир в Украине. Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Эрдоган подчеркнул, что его страна и в дальнейшем поддерживает усилия, направленные на прекращение войны. По его словам, Турция готова рассматривать инициативы, которые могут способствовать достижению справедливого и устойчивого мира.

Турция всегда готова обсуждать с рф предложения, которые откроют путь к справедливому миру в Украине

- сказал Эрдоган.

Эрдоган подтвердил, что Турция и в дальнейшем будет играть активную роль в поиске решений, которые могут помочь завершить войну и обеспечить мир в Украине.

Напомним

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял Президента Украины Владимира Зеленского с официальной церемонией. Зеленский также посетил Аныткабир и возложил венок к мавзолею Ататюрка.

Алла Киосак

Политика
Война в Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина