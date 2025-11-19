Эрдоган заявил о готовности Турции обсуждать с рф предложения по миру в Украине
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыта к обсуждению с россией предложений для установления справедливого мира в Украине. Турция готова рассматривать инициативы для достижения устойчивого мира.
Детали
Эрдоган подчеркнул, что его страна и в дальнейшем поддерживает усилия, направленные на прекращение войны. По его словам, Турция готова рассматривать инициативы, которые могут способствовать достижению справедливого и устойчивого мира.
Турция всегда готова обсуждать с рф предложения, которые откроют путь к справедливому миру в Украине
Эрдоган подтвердил, что Турция и в дальнейшем будет играть активную роль в поиске решений, которые могут помочь завершить войну и обеспечить мир в Украине.
Напомним
Президент Турции Реджеп Эрдоган принял Президента Украины Владимира Зеленского с официальной церемонией. Зеленский также посетил Аныткабир и возложил венок к мавзолею Ататюрка.