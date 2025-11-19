У Туреччині розпочалась зустріч Ердогана та Зеленського
Київ
Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв Президента України Володимира Зеленського з офіційною церемонією. Зеленський також відвідав Аниткабір та поклав вінок до мавзолею Ататюрка.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв Президента України Володимира Зеленського з офіційною церемонією, передає УНН із посиланням на Анадолу.
Президент Ердоган зустрів Президента України Володимира Зеленського офіційною церемонією в Президентському комплексі
За даними ЗМІ, Президент України Зеленський відвідав Аниткабір у рамках своїх офіційних заходів.
Зеленський та його свита пройшли повз Вежу Національного пакту та прибули до мавзолею Великого Лідера Газі Мустафи Кемаля Ататюрка.
Володимир Зеленський поклав вінок до мавзолею Ататюрка та вшанував пам'ять Ататюрка хвилиною мовчання.
