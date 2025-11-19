У Туреччині розпочалась зустріч Ердогана та Зеленського

$42.090.03
48.790.00
ukenru
15:08 • 1208 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 8846 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10779 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10261 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 12135 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14636 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20739 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18022 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16229 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18864 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59 • 30860 перегляди
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетамиPhotoVideo19 листопада, 07:35 • 19427 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 26962 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo19 листопада, 08:10 • 27119 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto11:26 • 19982 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 8854 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 6120 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto12:04 • 17091 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 36800 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 36895 перегляди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Реджеп Тайїп Ердоган
Тімур Міндіч
Дональд Трамп
Україна
Тернопіль
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 27385 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 30196 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 31421 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 28771 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 48727 перегляди
У Туреччині розпочалась зустріч Ердогана та Зеленського

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв Президента України Володимира Зеленського з офіційною церемонією. Зеленський також відвідав Аниткабір та поклав вінок до мавзолею Ататюрка.

У Туреччині розпочалась зустріч Ердогана та Зеленського

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв Президента України Володимира Зеленського з офіційною церемонією, передає УНН із посиланням на Анадолу.

Президент Ердоган зустрів Президента України Володимира Зеленського офіційною церемонією в Президентському комплексі 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними ЗМІ, Президент України Зеленський відвідав Аниткабір у рамках своїх офіційних заходів.

Зеленський та його свита пройшли повз Вежу Національного пакту та прибули до мавзолею Великого Лідера Газі Мустафи Кемаля Ататюрка.

Володимир Зеленський поклав вінок до мавзолею Ататюрка та вшанував пам'ять Ататюрка хвилиною мовчання.

Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуються19.11.25, 09:17 • 15321 перегляд

Антоніна Туманова

Політика
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна