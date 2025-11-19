Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини 19 листопада. Його зустрів заступник мера Анкари Фарук Койлюоглу.
Деталі
"Я привітав Президента України Володимира Зеленського та передав вітальні побажання мера Анкари Мансура Яваша", - написав Койлюоглу, оприлюднивши світлину, де зустрічає Президента біля літака.
Доповнення
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу, 19 листопада, у Туреччині для зустрічі з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення.
Київ сподівається, що Вашингтон зможе підштовхнути москву до переговорів, шляхом у тому числі санкцій.
Раніше Зеленський заявив, що планує поїхати до Туреччини, додавши, що Україна "готує активізацію перемовин" і має "напрацьовані рішення", які запропонує своїм партнерам.