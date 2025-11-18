Зеленський сьогодні в Іспанії, у середу анонсував зустрічі в Туреччині: що на порядку денному

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває в Іспанії, а завтра матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених, пише УНН.

Сьогодні – зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили