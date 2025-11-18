Зеленський сьогодні в Іспанії, у середу анонсував зустрічі в Туреччині: що на порядку денному
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський перебуває в Іспанії для зустрічей, спрямованих на посилення допомоги та наближення закінчення війни. Завтра він матиме зустрічі в Туреччині, де запропонує напрацьовані рішення та працюватиме над відновленням обмінів полоненими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває в Іспанії, а завтра матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених, пише УНН.
Сьогодні – зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили
Президент зауважив, що "щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України".
Завтра – зустрічі в Туреччині. Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених
