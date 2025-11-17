Зеленський прибув до Франції і зустрівся з Макроном: деталі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Еммануелем Макроном на авіабазі Віллакубле. Вони підпишуть угоду про озброєння.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і зустрівся з президентом країни Еммануелем Макроном, про що свідчить трансляція Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
Макрон зустрів Зеленського на офіційній церемонії.
Як пише Le Monde, це сталося на військовій авіабазі Віллакубле, на південний захід від Парижа. Двоє лідерів привітали один одного під звуки національних гімнів у виконанні духового оркестру.
Президент України перебуває у столиці Франції для підписання угоди про озброєння, яку він називає "історичною" для "зміцнення" бойової авіації та можливостей протиповітряної оборони України.
Разом з Еммануелем Макроном представники промисловості представлять Президенту французький винищувач Rafale та його озброєння, систему протиповітряної оборони SAMP-T наступного покоління та кілька безпілотних літальних апаратів. Після цього буде підписано "лист про наміри", точні деталі якого не розголошуються.