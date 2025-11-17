Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном: детали
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и встретился с Эммануэлем Макроном на авиабазе Виллакубле. Они подпишут соглашение о вооружении.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном, о чем свидетельствует трансляция Офиса Президента, пишет УНН.
Детали
Макрон встретил Зеленского на официальной церемонии.
Как пишет Le Monde, это произошло на военной авиабазе Виллакубле, к юго-западу от Парижа. Два лидера поприветствовали друг друга под звуки национальных гимнов в исполнении духового оркестра.
Президент Украины находится в столице Франции для подписания соглашения о вооружении, которое он называет "историческим" для "укрепления" боевой авиации и возможностей противовоздушной обороны Украины.
Вместе с Эммануэлем Макроном представители промышленности представят Президенту французский истребитель Rafale и его вооружение, систему противовоздушной обороны SAMP-T следующего поколения и несколько беспилотных летательных аппаратов. После этого будет подписано "письмо о намерениях", точные детали которого не разглашаются.