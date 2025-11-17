$42.040.02
Зеленский сегодня во Франции для сделок по ПВО и боевым самолетам, речь может идти о Rafale - Reuters

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, заключит соглашения с Францией о поставках средств ПВО, ракет и боевых самолетов. Источники сообщают о планах по истребителям Rafale и дополнительным системам ПВО SAMP/T.

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заключит соглашения с Францией о поставках средств ПВО, ракет и боевых самолетов, источники говорят о планах по истребителям Rafale, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Зеленский в понедельник в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"... подготовлена историческая сделка с Францией, которая предусматривает значительное укрепление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно программе визита, он состоится в понедельник", - написал Зеленский в публикации в X в воскресенье.

Несколько недель ведутся переговоры о том, как Франция может оказать большую военную поддержку противовоздушной обороне Украины, несмотря на политическую и бюджетную нестабильность в Париже, которая ставит под сомнение реальный объем помощи Франции, отмечает издание.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, хотя изначально обещал поставить шесть, а также новую партию зенитных ракет Aster 30 производства европейской группы MBDA для зенитных батарей SAMP/T.

Однако, по словам двух источников, информированных по этому вопросу, понедельничный визит принесет Украине больше. "Он может включать 10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault", - говорится в публикации.

Некоторые, как сообщается, могут поступать непосредственно из французских запасов, хотя основная часть будет долгосрочной и частью усилий Украины по увеличению своего парка до 250 боевых самолетов, включая американские F-16 и шведские Gripen.

Эксплуатация современных самолетов займет время, учитывая суровую программу обучения будущих пилотов, утверждает издание.

Два источника сообщили в понедельник, что также могут быть заключены соглашения на поставку дополнительных систем ПВО SAMP/T из существующих французских запасов или в рамках долгосрочных заказов на системы нового поколения, включая ракеты и системы борьбы с беспилотниками.

Источники сообщили, что пока неясно, как будут финансироваться эти соглашения.

На пресс-конференции перед визитом Зеленского администрация Макрона заявила, что цель - "поставить передовой французский опыт в области вооружений на службу обороны Украины" и "дать ей возможность приобрести системы, необходимые для ответа на российскую агрессию".

В понедельник утром Зеленский посетит брифинг различных производителей, включая Dassault, а затем во второй половине дня подпишет протокол о намерениях и контракты, согласно программе офиса французского президента, которая не содержит подробностей.

Отдельный форум во второй половине дня соберет украинские и французские компании, работающие в секторе беспилотников, чтобы обсудить возможности объединения усилий.

Дополнение

Как отмечает издание, Франция вместе с Великобританией настаивала на создании коалиции из около 30 стран, готовых направить войска и ресурсы в Украину или вдоль ее западных границ после заключения мирного соглашения с россией. Главная цель - обеспечить Украине достаточную долгосрочную военную и экономическую помощь для поддержания ее армии на должном уровне, чтобы сдержать любое будущее нападение россии.

Юлия Шрамко

