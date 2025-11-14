Макрон примет Зеленского в Париже в начале недели - СМИ
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник. Встреча подтвердит приверженность Франции Украине и обсудит двустороннее сотрудничество в энергетическом, экономическом и оборонном секторах.
Президент Франции Эммануэль Макрон примет Президента Украины Владимира Зеленского в Париже в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Париж в понедельник "подтвердит долгосрочную приверженность Франции Украине и сохранит импульс работы, проводимой по вопросу гарантий безопасности" в рамках "коалиции желающих", поддерживающих Киев, пояснили в Елисейском дворце.
Встреча президента Франции и его украинского коллеги также предоставит возможность "обсудить двустороннее сотрудничество, в частности в энергетическом, экономическом и оборонном секторах".
