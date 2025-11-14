Макрон примет Зеленского в Париже в начале недели - СМИ

$42.060.03
Эксклюзив
09:52 • 19830 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
08:55 • 15567 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20758 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
07:18 • 47072 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46 • 93950 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129429 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126805 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 261001 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
13 ноября, 14:39 • 113421 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100017 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенок
14 ноября, 03:34
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУ
14 ноября, 04:03
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены
14 ноября, 04:13
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавших
06:10
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 ранены
07:19
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
Эксклюзив
09:52
09:52 • 19820 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
Эксклюзив
13 ноября, 14:40
13 ноября, 14:40 • 260994 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14
13 ноября, 11:14 • 213376 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
13 ноября, 10:59
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже
13 ноября, 08:23
Макрон примет Зеленского в Париже в начале недели - СМИ

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник. Встреча подтвердит приверженность Франции Украине и обсудит двустороннее сотрудничество в энергетическом, экономическом и оборонном секторах.

Макрон примет Зеленского в Париже в начале недели - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Президента Украины Владимира Зеленского в Париже в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Париж в понедельник "подтвердит долгосрочную приверженность Франции Украине и сохранит импульс работы, проводимой по вопросу гарантий безопасности" в рамках "коалиции желающих", поддерживающих Киев, пояснили в Елисейском дворце.

Встреча президента Франции и его украинского коллеги также предоставит возможность "обсудить двустороннее сотрудничество, в частности в энергетическом, экономическом и оборонном секторах".

Зеленский в воскресенье посетит Грецию: встречи с Мицотакисом и Тасуласом – СМИ
13.11.25, 20:03

Юлия Шрамко

Политика
Новости Мира
Энергетика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Елисейский дворец
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Украина