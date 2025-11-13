Зеленский в воскресенье посетит Грецию: встречи с Мицотакисом и Тасуласом – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье совершит официальный визит в Афины, сообщили греческие СМИ. Планируется встреча с премьером Мицотакисом и президентом Тасуласом, пишет УНН.

Детали

Программу визита постоянно корректируют из соображений безопасности, однако ожидается, что президент прибудет в начале дня. Планируется его посещение Президентского дворца для встречи с президентом Греции Константиносом Тасуласом, а также переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в резиденции Максимос. Позже Зеленский встретится со спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Это уже второй визит Зеленского в Грецию после поездки летом 2023 года, когда он встречался с тогдашним президентом Катериной Сакелларопулу и премьером Мицотакисом. Визит подчеркивает усиление дипломатических контактов между Украиной и Грецией в условиях войны и вызовов безопасности.

