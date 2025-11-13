Зеленський у неділю відвідає Грецію: зустрічі з Міцотакісом та Тасуласом – ЗМІ
Володимир Зеленський 16 листопада прибуде до Афін для офіційного візиту. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та президентом Греції Константіносом Тасуласом.
Президент України Володимир Зеленський у неділю здійснить офіційний візит до Афін, повідомили грецькі ЗМІ. Планується зустріч з прем'єром Міцотакісом та президентом Тасуласом, пише УНН.
Деталі
Програму візиту постійно коригують з міркувань безпеки, проте очікується, що президент прибуде на початку дня. Планується його відвідання Президентського палацу для зустрічі з президентом Греції Константіносом Тасуласом, а також переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у резиденції Максимос. Пізніше Зеленський зустрінеться зі спікером парламенту Нікітасом Какламанісом.
Це вже другий візит Зеленського до Греції після поїздки влітку 2023 року, коли він зустрічався з тодішнім президентом Катериною Сакелларопулу та прем'єром Міцотакісом. Візит підкреслює посилення дипломатичних контактів між Україною та Грецією в умовах війни та безпекових викликів.
