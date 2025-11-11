$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27103 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35297 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52750 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34062 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50601 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41586 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22961 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24865 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26295 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
ЄС надасть нову допомогу Греції, Кіпру, Іспанії та Італії для боротьби з міграційним тиском

Київ • УНН

 3760 перегляди

Ряд країн Європи отримають додаткову підтримку від ЄС для подолання зростаючого міграційного навантаження. Новий механізм запрацює після набуття чинності пакту ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року.

ЄС надасть нову допомогу Греції, Кіпру, Іспанії та Італії для боротьби з міграційним тиском

Греція, Кіпр, Іспанія та Італія отримають право на додаткову підтримку від Європейського Союзу для подолання зростаючого міграційного навантаження. Про це повідомила Європейська комісія, представивши новий механізм допомоги, який запрацює після набуття чинності пакту ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Новий інструмент передбачає так званий "пул солідарності", у межах якого країни-члени можуть обирати форму підтримки: прийом додаткових мігрантів, фінансові внески або інші заходи допомоги.

За даними Єврокомісії, кількість незаконних перетинів кордону зменшилася на 35% у період із липня 2024 по червень 2025 року, однак проблеми залишаються.

Британія готує жорсткіші правила для біженців за прикладом Данії09.11.25, 05:44 • 11989 переглядiв

Греція та Кіпр перебувають під міграційним тиском через непропорційно високий рівень прибуття за останній рік. Іспанія та Італія також перебувають під міграційним тиском через непропорційно високу кількість прибуття після пошуково-рятувальних операцій на морі 

– йдеться у повідомленні Комісії.

Крім того, ЄС визначив Бельгію, Болгарію, Хорватію, Естонію, Францію, Фінляндію, Німеччину, Ірландію, Латвію, Литву, Нідерланди та Польщу як держави, що перебувають під загрозою міграційного тиску, надавши їм пріоритетний доступ до ресурсів блоку.

У сфері безпеки кордонів Єврокомісія оголосила тендер на 250 млн євро для закупівлі безпілотників та систем боротьби з ними, щоб підтримати країни, які стикаються з гібридними загрозами. Також шість держав, переважно зі східного флангу ЄС, зможуть частково або повністю скоротити свої внески до "пулу солідарності" через тиск останніх п’яти років.

Біля Мальти перекинувся човен з мігрантами, врятовано 11 осіб, один загиблий та близько 20 зниклих безвісти17.10.25, 23:01 • 3027 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
