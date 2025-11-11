ЄС надасть нову допомогу Греції, Кіпру, Іспанії та Італії для боротьби з міграційним тиском
Ряд країн Європи отримають додаткову підтримку від ЄС для подолання зростаючого міграційного навантаження. Новий механізм запрацює після набуття чинності пакту ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року.
Про це повідомила Європейська комісія, представивши новий механізм допомоги, який запрацює після набуття чинності пакту ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року.
Деталі
Новий інструмент передбачає так званий "пул солідарності", у межах якого країни-члени можуть обирати форму підтримки: прийом додаткових мігрантів, фінансові внески або інші заходи допомоги.
За даними Єврокомісії, кількість незаконних перетинів кордону зменшилася на 35% у період із липня 2024 по червень 2025 року, однак проблеми залишаються.
Греція та Кіпр перебувають під міграційним тиском через непропорційно високий рівень прибуття за останній рік. Іспанія та Італія також перебувають під міграційним тиском через непропорційно високу кількість прибуття після пошуково-рятувальних операцій на морі
Крім того, ЄС визначив Бельгію, Болгарію, Хорватію, Естонію, Францію, Фінляндію, Німеччину, Ірландію, Латвію, Литву, Нідерланди та Польщу як держави, що перебувають під загрозою міграційного тиску, надавши їм пріоритетний доступ до ресурсів блоку.
У сфері безпеки кордонів Єврокомісія оголосила тендер на 250 млн євро для закупівлі безпілотників та систем боротьби з ними, щоб підтримати країни, які стикаються з гібридними загрозами. Також шість держав, переважно зі східного флангу ЄС, зможуть частково або повністю скоротити свої внески до "пулу солідарності" через тиск останніх п’яти років.
