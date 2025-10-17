Біля Мальти перекинувся човен з мігрантами, врятовано 11 осіб, один загиблий та близько 20 зниклих безвісти
Київ • УНН
Біля Мальти перекинулося судно з мігрантами. Врятовано 11 осіб, знайдено тіло одного загиблого, близько 20 вважаються зниклими безвісти.
Поблизу берегів Мальти перекинулося судно з приблизно тридцятьма мігрантами на борту. Пошуково-рятувальна операція триває з минулої ночі під координацією Мальтійського рятувального координаційного центру після того, як човен було помічено приблизно за 50 миль на південний схід від Лампедузи. Про це повідомляє Sky TG24, пише УНН.
Деталі
Наразі врятовано 11 людей, знайдено тіло одного загиблого, а кількість зниклих безвісти, за словами екіпажу, становить близько 20 осіб.
Судно було виявлено італійським рятувальним літаком Manta "10-03", який одразу спустив на воду рятувальний пліт і розпочав операцію. До рятувальних заходів долучилися італійська берегова охорона з Лампедузи, мальтійські патрульні судна, літаки Frontex та торговельне судно, перенаправлене до району трагедії.
