Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинуло щонайменше 4 людей – Reuters
Київ • УНН
Біля грецького острова Лесбос затонув човен з 38 мігрантами. Врятовано 34 особи, четверо загинули, причини трагедії з'ясовуються.
Поблизу грецького острова Лесбос затонув човен із понад трьома десятками мігрантів. Загинули щонайменше четверо людей, решту вдалося врятувати. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, судно з невідомих причин затонуло неподалік узбережжя Греції. На місці події триває масштабна пошуково-рятувальна операція – залучено три кораблі та гелікоптер.
Турецькі рибалки виловили невідомий морський дрон з вибухівкою: в рибальській гавані евакуювали всі кораблі30.09.25, 14:09 • 3078 переглядiв
На півдні острова рятувальники знайшли 34 мігрантів живими, а в морі – тіла чотирьох загиблих. За попередніми оцінками, на борту перебували 38 осіб.
Причини трагедії наразі з’ясовують.
Греція, що колись була епіцентром міграційної кризи 2015–2016 років, останнім часом знову стикається зі зростанням потоку мігрантів із Північної Африки. Влада країни посилила контроль на морських шляхах, зокрема навколо островів Крит і Гавдос.
Яхта за млн доларів затонула поблизу Туреччини під час першого рейсу: пасажири вистрибували у відкрите море04.09.25, 14:56 • 5228 переглядiв