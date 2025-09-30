$41.320.16
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 20412 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 38712 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 21784 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 21154 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 20286 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 19964 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22594 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65581 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139406 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Турецькі рибалки виловили невідомий морський дрон з вибухівкою: в рибальській гавані евакуювали всі кораблі

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Всередині дрона виявили 300 кг вибухівки, після чого його відбуксували до безпечної зони.

Турецькі рибалки виловили невідомий морський дрон з вибухівкою: в рибальській гавані евакуювали всі кораблі

Біля узбережжя турецького міста Трабзон рибалки виявили безпілотний морський апарат невідомого походження. Його відбуксували до берега та перевірили на наявність бомби. Всередині виявили 300 кг вибухівки. Про це пише УНН із посиланням на Milliyet.

Деталі

Біля узбережжя Акчакале на радарі нашого човна з відстані 800 метрів з'явився об'єкт... Потім ми повідомили берегову охорону, підняли затонулий човен на наш корабель і доставили його до рибальського порту Йороз. Ми передали його береговій охороні. Коли ми вперше його побачили, ми подумали, що це рибальський човен зі скловолокна. У той момент ми подумали, що всередині щось може бути…

- розповів власник рибальського господарства Bozokoğlu, маючи на увазі бомбу.

Проблем не було, але те, що ми зробили, було неправильно. Нам слід було викликати команди в море та втрутитися. Через погодні умови ми сказали: витягнемо це самі, а не передаватимемо береговій охороні. Виявилося, що це було 300 кілограмів вибухової речовини. Ми пошкодували про це, але було вже надто пізно. Бог захистив нас. Ми витягли це на берег і передали командам. З того моменту вони наказали евакуювати всі кораблі в рибальській гавані. Потім ми продовжили наші риболовні операції. Вранці ми почули, що всередині бомба

- додав він.

Як вказує видання, безпілотний морський апарат, який, можливо, був завантажений бомбою, відбуксували у безпечну зону. Спеціалізовані групи SAT також провели огляди в цьому районі.

Видання пов'язує це із тим, що цей апарат, схожий на безпілотні морські апарати типу камікадзе "Wasp" та "Snapper", поставлені Великою Британією для посилення обороноздатності України в Чорному морі й розроблений для підтримки ефективних операцій України проти російського флоту.

Тим часом момент, коли рибалки своїми човнами буксирували до порту безпілотний морський апарат, прив'язаний до мотузки, був зафіксований на камери мобільних телефонів.

Адміністрація губернатора Трабзона опублікувала письмову заяву щодо безпілотного морського транспортного засобу, знайденого рибалками.

Предмет, який, як вважається, має іноземне походження, потрапив у сітку наших рибалок, які ловили рибу біля узбережжя гавані Йороз в районі Чаршибаші провінції Трабзон. Об'єкт, про який йдеться, було доставлено до порту, і було вжито необхідних заходів безпеки. Про місце події було повідомлено команди Командування Військово-морських сил (SAS) та інші підрозділи безпеки. Об'єкт, про який йдеться, був надійно закріплений для огляду експертними групами, і наразі триває детальний технічний огляд та розслідування. Наших громадян наполегливо просять повідомляти підрозділи безпеки, не вживаючи жодних дій, якщо вони зіткнуться з подібною ситуацією

- йдеться у заяві.

Румунія виявила черговий дрон рф: фрагменти знайдено в дельті Дунаю29.09.25, 16:27 • 2940 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Державний кордон України
Велика Британія
Україна