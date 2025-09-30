Турецкие рыбаки выловили неизвестный морской дрон со взрывчаткой: в рыбацкой гавани эвакуировали все корабли

У побережья турецкого города Трабзон рыбаки обнаружили беспилотный морской аппарат неизвестного происхождения. Его отбуксировали к берегу и проверили на наличие бомбы. Внутри обнаружили 300 кг взрывчатки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Milliyet.

Подробности

У побережья Акчакале на радаре нашей лодки с расстояния 800 метров появился объект... Затем мы сообщили береговой охране, подняли затонувшую лодку на наш корабль и доставили ее в рыболовный порт Йороз. Мы передали ее береговой охране. Когда мы впервые его увидели, мы подумали, что это рыболовная лодка из стекловолокна. В тот момент мы подумали, что внутри что-то может быть… - рассказал владелец рыболовного хозяйства Bozokoğlu, имея в виду бомбу.

Проблем не было, но то, что мы сделали, было неправильно. Нам следовало вызвать команды в море и вмешаться. Из-за погодных условий мы сказали: вытащим это сами, а не будем передавать береговой охране. Оказалось, что это было 300 килограммов взрывчатого вещества. Мы пожалели об этом, но было уже слишком поздно. Бог защитил нас. Мы вытащили это на берег и передали командам. С того момента они приказали эвакуировать все корабли в рыболовной гавани. Затем мы продолжили наши рыболовные операции. Утром мы услышали, что внутри бомба - добавил он.

Как указывает издание, беспилотный морской аппарат, который, возможно, был загружен бомбой, отбуксировали в безопасную зону. Специализированные группы SAT также провели осмотры в этом районе.

Издание связывает это с тем, что этот аппарат, похожий на беспилотные морские аппараты типа камикадзе "Wasp" и "Snapper", поставленные Великобританией для усиления обороноспособности Украины в Черном море и разработанный для поддержки эффективных операций Украины против российского флота.

Тем временем момент, когда рыбаки своими лодками буксировали в порт беспилотный морской аппарат, привязанный к веревке, был зафиксирован на камеры мобильных телефонов.

Администрация губернатора Трабзона опубликовала письменное заявление относительно беспилотного морского транспортного средства, найденного рыбаками.

Предмет, который, как считается, имеет иностранное происхождение, попал в сеть наших рыбаков, ловивших рыбу у побережья гавани Йороз в районе Чаршибаши провинции Трабзон. Объект, о котором идет речь, был доставлен в порт, и были приняты необходимые меры безопасности. О месте происшествия было сообщено командам Командования Военно-морских сил (SAS) и другим подразделениям безопасности. Объект, о котором идет речь, был надежно закреплен для осмотра экспертными группами, и в настоящее время проводится детальный технический осмотр и расследование. Наших граждан настоятельно просят сообщать подразделениям безопасности, не предпринимая никаких действий, если они столкнутся с подобной ситуацией - говорится в заявлении.

Румыния обнаружила очередной дрон РФ: фрагменты найдены в дельте Дуная