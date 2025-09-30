$41.320.16
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Турецкие рыбаки выловили неизвестный морской дрон со взрывчаткой: в рыбацкой гавани эвакуировали все корабли

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Внутри дрона обнаружили 300 кг взрывчатки, после чего его отбуксировали в безопасную зону.

Турецкие рыбаки выловили неизвестный морской дрон со взрывчаткой: в рыбацкой гавани эвакуировали все корабли

У побережья турецкого города Трабзон рыбаки обнаружили беспилотный морской аппарат неизвестного происхождения. Его отбуксировали к берегу и проверили на наличие бомбы. Внутри обнаружили 300 кг взрывчатки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Milliyet.

Подробности

У побережья Акчакале на радаре нашей лодки с расстояния 800 метров появился объект... Затем мы сообщили береговой охране, подняли затонувшую лодку на наш корабль и доставили ее в рыболовный порт Йороз. Мы передали ее береговой охране. Когда мы впервые его увидели, мы подумали, что это рыболовная лодка из стекловолокна. В тот момент мы подумали, что внутри что-то может быть…

- рассказал владелец рыболовного хозяйства Bozokoğlu, имея в виду бомбу.

Проблем не было, но то, что мы сделали, было неправильно. Нам следовало вызвать команды в море и вмешаться. Из-за погодных условий мы сказали: вытащим это сами, а не будем передавать береговой охране. Оказалось, что это было 300 килограммов взрывчатого вещества. Мы пожалели об этом, но было уже слишком поздно. Бог защитил нас. Мы вытащили это на берег и передали командам. С того момента они приказали эвакуировать все корабли в рыболовной гавани. Затем мы продолжили наши рыболовные операции. Утром мы услышали, что внутри бомба

- добавил он.

Как указывает издание, беспилотный морской аппарат, который, возможно, был загружен бомбой, отбуксировали в безопасную зону. Специализированные группы SAT также провели осмотры в этом районе.

Издание связывает это с тем, что этот аппарат, похожий на беспилотные морские аппараты типа камикадзе "Wasp" и "Snapper", поставленные Великобританией для усиления обороноспособности Украины в Черном море и разработанный для поддержки эффективных операций Украины против российского флота.

Тем временем момент, когда рыбаки своими лодками буксировали в порт беспилотный морской аппарат, привязанный к веревке, был зафиксирован на камеры мобильных телефонов.

Администрация губернатора Трабзона опубликовала письменное заявление относительно беспилотного морского транспортного средства, найденного рыбаками.

Предмет, который, как считается, имеет иностранное происхождение, попал в сеть наших рыбаков, ловивших рыбу у побережья гавани Йороз в районе Чаршибаши провинции Трабзон. Объект, о котором идет речь, был доставлен в порт, и были приняты необходимые меры безопасности. О месте происшествия было сообщено командам Командования Военно-морских сил (SAS) и другим подразделениям безопасности. Объект, о котором идет речь, был надежно закреплен для осмотра экспертными группами, и в настоящее время проводится детальный технический осмотр и расследование. Наших граждан настоятельно просят сообщать подразделениям безопасности, не предпринимая никаких действий, если они столкнутся с подобной ситуацией

- говорится в заявлении.

Румыния обнаружила очередной дрон РФ: фрагменты найдены в дельте Дуная29.09.25, 16:27 • 2922 просмотра

Алена Уткина

