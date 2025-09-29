$41.480.01
Румыния обнаружила очередной дрон РФ: фрагменты найдены в дельте Дуная

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Румынские власти нашли фрагменты дрона в районе канала Сонтя Ноуэ в уезде Тулча. Это уже по меньшей мере 20-й случай падения российских беспилотников на территории Румынии.

Румыния обнаружила очередной дрон РФ: фрагменты найдены в дельте Дуная

Румынские власти обнаружили фрагменты беспилотника в районе канала Сонтя Ноуэ в уезде Тулча, в северной Добрудже, над нижним Дунаем. Передает УНН со ссылкой на Digi 24.

Подробности

На территории Румынии обнаружены фрагменты беспилотника. Части летательного аппарата нашли в районе канала Сонтя Ноуэ, в уезде Тулча. Специалисты Министерства национальной обороны, румынской разведывательной службы и Пограничной полиции проводят исследования на месте; указывается, что фрагменты будут собраны для экспертизы.

В СМИ Румынии отметили, что согласно статистике, по меньшей мере 20 случаев падения российских беспилотников было зафиксировано на территории Румынии. В частности, упоминают о случае на пляже Ваду в Констанце.

Напомним

В начале сентября текущего года Минобороны Румынии подтверждало о двух БПЛА РФ, которые заходили в воздушное пространство страны.

Недавно министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство страны.

россия атаковала Польшу 92 дронами, но большинство сбила украинская сторона - Зеленский27.09.25, 17:31 • 4958 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Румыния