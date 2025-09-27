$41.490.00
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 49877 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 96805 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 40137 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 39076 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 36579 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26451 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 51525 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 53183 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 50062 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
россия атаковала Польшу 92 дронами, но большинство сбила украинская сторона - Зеленский

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 92 дрона летели в направлении Польши, из них 19 долетели. Украинские военные сбили большинство, а польская сторона уничтожила четыре дрона.

россия атаковала Польшу 92 дронами, но большинство сбила украинская сторона - Зеленский

В направлении Польши летели 92 дрона, но долетели 19. Остальные были сбиты украинскими военными, сообщил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.

В Польшу летели 92 дрона. Мы почти все сбили. 19 долетели до них. Мы сбили их на территории Украины. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видели направления 

- сообщил Зеленский.

Глава государства также добавил, что польской стороной было сбито четыре дрона.

Четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне. Поляки поддержали Украину и мы готовы научить поляков тому, что умеем 

- добавил Зеленский.

Дополнение

НАТО должно сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают воздушное пространство, заявил Владимир Зеленский в интервью Axios, которое дал в среду вечером в Нью-Йорке перед тем, как отправился с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев.

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии предупредили кремль, что НАТО готово отвечать на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты.

Антонина Туманова

