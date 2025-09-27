россия атаковала Польшу 92 дронами, но большинство сбила украинская сторона - Зеленский

В направлении Польши летели 92 дрона, но долетели 19. Остальные были сбиты украинскими военными, сообщил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.

В Польшу летели 92 дрона. Мы почти все сбили. 19 долетели до них. Мы сбили их на территории Украины. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видели направления