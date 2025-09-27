россия атаковала Польшу 92 дронами, но большинство сбила украинская сторона - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 92 дрона летели в направлении Польши, из них 19 долетели. Украинские военные сбили большинство, а польская сторона уничтожила четыре дрона.
В направлении Польши летели 92 дрона, но долетели 19. Остальные были сбиты украинскими военными, сообщил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.
В Польшу летели 92 дрона. Мы почти все сбили. 19 долетели до них. Мы сбили их на территории Украины. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видели направления
Глава государства также добавил, что польской стороной было сбито четыре дрона.
Четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне. Поляки поддержали Украину и мы готовы научить поляков тому, что умеем
Дополнение
НАТО должно сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают воздушное пространство, заявил Владимир Зеленский в интервью Axios, которое дал в среду вечером в Нью-Йорке перед тем, как отправился с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев.
Дипломаты Великобритании, Франции и Германии предупредили кремль, что НАТО готово отвечать на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты.