Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 5594 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 11483 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 17708 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 45916 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 33203 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 57839 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 57211 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 75540 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55708 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47331 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
761мм
Популярнi новини
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 31045 перегляди
15 поїздів затримуються після нічної атаки рф, два з них на понад 5 годин - Укрзалізниця25 вересня, 10:30 • 14554 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 18839 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 27272 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 18812 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 11836 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 18912 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 27362 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 45916 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 31149 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 18910 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 28391 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 62066 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 120211 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 78452 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Су-24

Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини попередили кремль, що НАТО готове відповідати на порушення повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки. Це сталося після вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією.

Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg

Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини попередили кремль, що НАТО готове відповідати на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Європейські дипломати цього тижня попередили кремль, що НАТО готове відповісти повною силою на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки. На напруженій зустрічі в москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня. Після розмови вони дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою, наказаною російським командуванням 

- пише видання.

Видання зазначає, що російські чиновники заперечують перетин їхніх літаків повітряного простору Естонії та наполягають на тому, що не намагаються перевірити НАТО.

Вони заявили, що окремий інцидент, коли дрони перетнули територію Польщі, стався внаслідок помилки.

Звіт про зустріч у москві показує, що путіну зробили більш рішуче попередження про залп літаків та безпілотників у небі над Східною Європою, і дає уявлення про межу протистояння між двома сторонами 

- додає видання.

Також повідомляється, що під час переговорів російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення були відповіддю на українські напади на Крим. кремль заявив, що ці операції були б неможливими без підтримки НАТО, і тому росія вважає, що вона вже втягнута в конфронтацію, до якої залучені європейські країни.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним.

Павло Башинський

Новини Світу
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Німеччина
Крим
МіГ-31
Естонія
Україна
Польща