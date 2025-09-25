Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg

Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини попередили кремль, що НАТО готове відповідати на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Європейські дипломати цього тижня попередили кремль, що НАТО готове відповісти повною силою на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки. На напруженій зустрічі в москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня. Після розмови вони дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою, наказаною російським командуванням - пише видання.

Видання зазначає, що російські чиновники заперечують перетин їхніх літаків повітряного простору Естонії та наполягають на тому, що не намагаються перевірити НАТО.

Вони заявили, що окремий інцидент, коли дрони перетнули територію Польщі, стався внаслідок помилки.

Звіт про зустріч у москві показує, що путіну зробили більш рішуче попередження про залп літаків та безпілотників у небі над Східною Європою, і дає уявлення про межу протистояння між двома сторонами - додає видання.

Також повідомляється, що під час переговорів російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення були відповіддю на українські напади на Крим. кремль заявив, що ці операції були б неможливими без підтримки НАТО, і тому росія вважає, що вона вже втягнута в конфронтацію, до якої залучені європейські країни.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним.