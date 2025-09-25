$41.410.03
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 10786 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17343 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45404 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 32922 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57714 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57109 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75441 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55680 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47309 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Европейские дипломаты предупредили РФ, что НАТО готово сбивать российские самолеты - Bloomberg

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии предупредили Кремль, что НАТО готово отвечать на нарушения воздушного пространства, в том числе сбивая российские самолеты. Это произошло после вторжения трех истребителей МиГ-31 над Эстонией.

Европейские дипломаты предупредили РФ, что НАТО готово сбивать российские самолеты - Bloomberg

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии предупредили кремль, что НАТО готово отвечать на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили кремль, что НАТО готово ответить полной силой на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты. На напряженной встрече в москве британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 над Эстонией на прошлой неделе. После разговора они пришли к выводу, что нарушение было преднамеренной тактикой, приказанной российским командованием 

- пишет издание.

Издание отмечает, что российские чиновники отрицают пересечение их самолетов воздушного пространства Эстонии и настаивают на том, что не пытаются проверить НАТО.

Они заявили, что отдельный инцидент, когда дроны пересекли территорию Польши, произошел в результате ошибки.

Отчет о встрече в москве показывает, что путину сделали более решительное предупреждение о залпе самолетов и беспилотников в небе над Восточной Европой, и дает представление о пределе противостояния между двумя сторонами 

- добавляет издание.

Также сообщается, что во время переговоров российский дипломат заявил европейцам, что вторжения были ответом на украинские нападения на Крым. кремль заявил, что эти операции были бы невозможны без поддержки НАТО, и поэтому россия считает, что она уже втянута в конфронтацию, в которую вовлечены европейские страны.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг поддержал комментарии президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым.

Павел Башинский

