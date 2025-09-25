Европейские дипломаты предупредили РФ, что НАТО готово сбивать российские самолеты - Bloomberg

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии предупредили кремль, что НАТО готово отвечать на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили кремль, что НАТО готово ответить полной силой на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты. На напряженной встрече в москве британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 над Эстонией на прошлой неделе. После разговора они пришли к выводу, что нарушение было преднамеренной тактикой, приказанной российским командованием - пишет издание.

Издание отмечает, что российские чиновники отрицают пересечение их самолетов воздушного пространства Эстонии и настаивают на том, что не пытаются проверить НАТО.

Они заявили, что отдельный инцидент, когда дроны пересекли территорию Польши, произошел в результате ошибки.

Отчет о встрече в москве показывает, что путину сделали более решительное предупреждение о залпе самолетов и беспилотников в небе над Восточной Европой, и дает представление о пределе противостояния между двумя сторонами - добавляет издание.

Также сообщается, что во время переговоров российский дипломат заявил европейцам, что вторжения были ответом на украинские нападения на Крым. кремль заявил, что эти операции были бы невозможны без поддержки НАТО, и поэтому россия считает, что она уже втянута в конфронтацию, в которую вовлечены европейские страны.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг поддержал комментарии президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым.