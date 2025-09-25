Рютте підтримав Трампа щодо збиття російських літаків і дронів - порушників авіапростору НАТО у разі необхідності
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Якщо це необхідно. Тож я повністю згоден з президентом Трампом: якщо це необхідно", - сказав Рютте в інтерв'ю програмі Fox News "Fox & Friends".
При цьому він додав, що військові НАТО навчені оцінювати такі загрози та визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки з території союзників, чи вживати подальших заходів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп раніше сказав, що вважає правильним рішення країн НАТО збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.
Питання порушили після того, як нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Також останніми днями в європейських аеропортах відбулася низка збоїв, у тому числі через дрони.
