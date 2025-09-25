$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32436 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26803 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52515 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53163 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72878 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54711 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46965 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42564 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 72845 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Рютте підтримав Трампа щодо збиття російських літаків і дронів - порушників авіапростору НАТО у разі необхідності

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заяву Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним. Військові НАТО навчені оцінювати такі загрози та визначати подальші дії.

Рютте підтримав Трампа щодо збиття російських літаків і дронів - порушників авіапростору НАТО у разі необхідності

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Якщо це необхідно. Тож я повністю згоден з президентом Трампом: якщо це необхідно", - сказав Рютте в інтерв'ю програмі Fox News "Fox & Friends".

При цьому він додав, що військові НАТО навчені оцінювати такі загрози та визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки з території союзників, чи вживати подальших заходів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп раніше сказав, що вважає правильним рішення країн НАТО збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.

Питання порушили після того, як нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Також останніми днями в європейських аеропортах відбулася низка збоїв, у тому числі через дрони.

Данія і НАТО домовилися про співпрацю для забезпечення безпеки після інцидентів з дронами над аеропортами25.09.25, 16:16 • 1046 переглядiв

Державний кордон України
Марк Рютте
Fox News
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Естонія