Данія і НАТО домовилися про співпрацю для забезпечення безпеки після інцидентів з дронами над аеропортами
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та генсек НАТО Марк Рютте обговорили інциденти з дронами над данськими аеропортами, назвавши їх «серйозними». Сторони домовилися про співпрацю НАТО з Данією для забезпечення безпеки критичної інфраструктури, оскільки інциденти можуть бути частиною «гібридної атаки».
Деталі
"Щойно розмовляла з Генсеком НАТО про серйозну ситуацію, пов'язану з дронами над данськими аеропортами. Ми домовилися, що НАТО співпрацюватиме з Данією над тим, що ми можемо зробити разом для забезпечення безпеки", - написала Фредеріксен у X.
Рютте, своєю чергою, підтвердив розмову прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про ситуацію з дронами, "до якої ми ставимося дуже серйозно". "Члени НАТО та Данія працюють разом над тим, як ми можемо забезпечити безпеку нашої критичної інфраструктури", - вказав Генсек НАТО у X.
Доповнення
Безпілотники було помічено у ніч на 25 вересня поряд з аеропортом Ольборга на півночі Данії, а також трьома невеликими аеропортами країни. Нова активність дронів відбулася лише через два дні після аналогічного інциденту біля аеропорту Копенгагена, який, за словами поліції, було здійснено "компетентною особою".
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що недавня активність безпілотників над данськими аеропортами, імовірно, є частиною "гібридної атаки".