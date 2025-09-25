$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32414 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26796 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52508 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53158 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72873 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54708 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46965 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42563 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 72844 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Данія і НАТО домовилися про співпрацю для забезпечення безпеки після інцидентів з дронами над аеропортами

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та генсек НАТО Марк Рютте обговорили інциденти з дронами над данськими аеропортами, назвавши їх «серйозними». Сторони домовилися про співпрацю НАТО з Данією для забезпечення безпеки критичної інфраструктури, оскільки інциденти можуть бути частиною «гібридної атаки».

Данія і НАТО домовилися про співпрацю для забезпечення безпеки після інцидентів з дронами над аеропортами

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили вторгнення дронів над данськими аеропортами, сторони назвали інциденти "серйозними" і вказали на співпрацю, пише УНН.

Деталі

"Щойно розмовляла з Генсеком НАТО про серйозну ситуацію, пов'язану з дронами над данськими аеропортами. Ми домовилися, що НАТО співпрацюватиме з Данією над тим, що ми можемо зробити разом для забезпечення безпеки", - написала Фредеріксен у X.

Рютте, своєю чергою, підтвердив розмову прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про ситуацію з дронами, "до якої ми ставимося дуже серйозно". "Члени НАТО та Данія працюють разом над тим, як ми можемо забезпечити безпеку нашої критичної інфраструктури", - вказав Генсек НАТО у X.

Доповнення

Безпілотники було помічено у ніч на 25 вересня поряд з аеропортом Ольборга на півночі Данії, а також трьома невеликими аеропортами країни. Нова активність дронів відбулася лише через два дні після аналогічного інциденту біля аеропорту Копенгагена, який, за словами поліції, було здійснено "компетентною особою". 

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що недавня активність безпілотників над данськими аеропортами, імовірно, є частиною "гібридної атаки".

Юлія Шрамко

Новини Світу
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Троельс Лунд Поульсен
НАТО
Данія