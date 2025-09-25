Дания и НАТО договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности после инцидентов с дронами над аэропортами

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили вторжение дронов над датскими аэропортами, стороны назвали инциденты "серьезными" и указали на сотрудничество, пишет УНН.

Детали

"Только что разговаривала с Генсеком НАТО о серьезной ситуации, связанной с дронами над датскими аэропортами. Мы договорились, что НАТО будет сотрудничать с Данией над тем, что мы можем сделать вместе для обеспечения безопасности", - написала Фредериксен в X.

Рютте, в свою очередь, подтвердил разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о ситуации с дронами, "к которой мы относимся очень серьезно". "Члены НАТО и Дания работают вместе над тем, как мы можем обеспечить безопасность нашей критической инфраструктуры", - указал Генсек НАТО в X.

Дополнение

Беспилотники были замечены в ночь на 25 сентября рядом с аэропортом Ольборга на севере Дании, а также тремя небольшими аэропортами страны. Новая активность дронов произошла всего через два дня после аналогичного инцидента возле аэропорта Копенгагена, который, по словам полиции, был осуществлен "компетентным лицом".

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что недавняя активность беспилотников над датскими аэропортами, вероятно, является частью "гибридной атаки".