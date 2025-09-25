$41.410.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дания и НАТО договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности после инцидентов с дронами над аэропортами

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и генсек НАТО Марк Рютте обсудили инциденты с дронами над датскими аэропортами, назвав их «серьезными». Стороны договорились о сотрудничестве НАТО с Данией для обеспечения безопасности критической инфраструктуры, поскольку инциденты могут быть частью «гибридной атаки».

Дания и НАТО договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности после инцидентов с дронами над аэропортами

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили вторжение дронов над датскими аэропортами, стороны назвали инциденты "серьезными" и указали на сотрудничество, пишет УНН.

Детали

"Только что разговаривала с Генсеком НАТО о серьезной ситуации, связанной с дронами над датскими аэропортами. Мы договорились, что НАТО будет сотрудничать с Данией над тем, что мы можем сделать вместе для обеспечения безопасности", - написала Фредериксен в X.

Рютте, в свою очередь, подтвердил разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о ситуации с дронами, "к которой мы относимся очень серьезно". "Члены НАТО и Дания работают вместе над тем, как мы можем обеспечить безопасность нашей критической инфраструктуры", - указал Генсек НАТО в X.

Дополнение

Беспилотники были замечены в ночь на 25 сентября рядом с аэропортом Ольборга на севере Дании, а также тремя небольшими аэропортами страны. Новая активность дронов произошла всего через два дня после аналогичного инцидента возле аэропорта Копенгагена, который, по словам полиции, был осуществлен "компетентным лицом".

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что недавняя активность беспилотников над датскими аэропортами, вероятно, является частью "гибридной атаки".

Юлия Шрамко

