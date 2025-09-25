Данія вважає активність безпілотників над аеропортами "гібридною атакою"
Київ • УНН
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що недавня активність безпілотників над данськими аеропортами є "гібридною атакою". Це призвело до призупинення польотів в аеропорту Ольборга та посилення можливостей країни щодо виявлення та збиття безпілотників.
Нещодавня активність безпілотників над низкою данських аеропортів, імовірно, є частиною "гібридної атаки", заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише УНН з посиланням на DW.
Не може бути жодних сумнівів, що все вказує на те, що це справа рук професіонала, коли йдеться про таку систематичну операцію, проведену практично одночасно в стількох місцях. Я б назвав це гібридною атакою з використанням різних типів безпілотників
Деталі
Як зазначає BBC, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вказав, що немає жодних доказів того, що росія стоїть за вторгненням дронів.
Тим часом міністр юстиції країни Петер Хуммельгор додав, що Данія посилить свої можливості щодо виявлення та збиття безпілотників після інцидентів.
За даними поліції, більше безпілотників було помічено у ніч із середи на четвер поряд з аеропортом Ольборга на півночі Данії, а також трьома невеликими аеропортами країни.
Це призвело до призупинення на кілька годин польотів в аеропорту Ольборга, який також є військовою базою.
У Данії закрили аеропорт через появу безпілотників у повітряному просторі25.09.25, 01:11 • 2408 переглядiв
Нова активність безпілотників відбулася лише через два дні після аналогічного інциденту біля аеропорту Копенгагена, який, за словами поліції, було здійснено "компетентною особою".
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент у Копенгагені "найсерйознішою атакою на критично важливу інфраструктуру Данії на сьогоднішній день".
Інциденти з дронами в Копенгагені та Осло можуть бути пов’язані - прем’єр-міністр Норвегії23.09.25, 17:55 • 2798 переглядiв