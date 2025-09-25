$41.410.03
Ексклюзив
10:06
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерелаPhotoVideo
06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Данія вважає активність безпілотників над аеропортами "гібридною атакою"

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що недавня активність безпілотників над данськими аеропортами є "гібридною атакою". Це призвело до призупинення польотів в аеропорту Ольборга та посилення можливостей країни щодо виявлення та збиття безпілотників.

Данія вважає активність безпілотників над аеропортами "гібридною атакою"

Нещодавня активність безпілотників над низкою данських аеропортів, імовірно, є частиною "гібридної атаки", заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише УНН з посиланням на DW.

Не може бути жодних сумнівів, що все вказує на те, що це справа рук професіонала, коли йдеться про таку систематичну операцію, проведену практично одночасно в стількох місцях. Я б назвав це гібридною атакою з використанням різних типів безпілотників

- заявив Лунд Поульсен на пресконференції.

Деталі

Як зазначає BBC, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вказав, що немає жодних доказів того, що росія стоїть за вторгненням дронів.

Тим часом міністр юстиції країни Петер Хуммельгор додав, що Данія посилить свої можливості щодо виявлення та збиття безпілотників після інцидентів.

За даними поліції, більше безпілотників було помічено у ніч із середи на четвер поряд з аеропортом Ольборга на півночі Данії, а також трьома невеликими аеропортами країни.

Це призвело до призупинення на кілька годин польотів в аеропорту Ольборга, який також є військовою базою.

У Данії закрили аеропорт через появу безпілотників у повітряному просторі25.09.25, 01:11 • 2408 переглядiв

Нова активність безпілотників відбулася лише через два дні після аналогічного інциденту біля аеропорту Копенгагена, який, за словами поліції, було здійснено "компетентною особою".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент у Копенгагені "найсерйознішою атакою на критично важливу інфраструктуру Данії на сьогоднішній день".

Інциденти з дронами в Копенгагені та Осло можуть бути пов’язані - прем’єр-міністр Норвегії23.09.25, 17:55 • 2798 переглядiв

Юлія Шрамко

