Інциденти з дронами в Копенгагені та Осло можуть бути пов’язані - прем’єр-міністр Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере після розмови з данською колегою Метте Фредеріксен заявив, що між інцидентами з дронами в обох країнах може бути зв’язок. При цьому він не став розвивати свою думку, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Це викликає глибокий жаль і занепокоєння. Я щойно розмовляв зі своєю данською колегою Метте Фредріксен. Це також сталося в Копенгагені. Тож є підстави вважати, що може бути певний зв’язок - сказав він, повідомляє Dagbladet.

Він також закликав до подальших обговорень у НАТО щодо зміцнення альянсу та його здатності боротися з дронами.

Раніше сьогодні Штере повідомив, що росія тричі порушила повітряний простір Норвегії за останні кілька місяців.

Доповнення

У центрі Осло військові зафіксували польоти дронів над територією фортеці Аркесхус. Поліція підтвердила інцидент та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, їхню причетність до події перевіряють.

У Данії лідерів парламентських партій запросили на конфіденційний брифінг після нічного інциденту з дроном в аеропорту Копенгагена. До зустрічі долучаться керівники поліції та служб безпеки країни.