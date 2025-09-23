$41.380.13
Ексклюзив
13:28
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 15016 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 29420 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 32947 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 38527 перегляди
Інциденти з дронами в Копенгагені та Осло можуть бути пов’язані - прем’єр-міністр Норвегії

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про можливий зв'язок між інцидентами з дронами в Норвегії та Данії після розмови з данською колегою. Раніше росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії, а в Осло військові зафіксували польоти дронів над фортецею Аркесхус.

Інциденти з дронами в Копенгагені та Осло можуть бути пов’язані - прем’єр-міністр Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере після розмови з данською колегою Метте Фредеріксен заявив, що між інцидентами з дронами в обох країнах може бути зв’язок. При цьому він не став розвивати свою думку, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Це викликає глибокий жаль і занепокоєння. Я щойно розмовляв зі своєю данською колегою Метте Фредріксен. Це також сталося в Копенгагені. Тож є підстави вважати, що може бути певний зв’язок

 - сказав він, повідомляє Dagbladet.

Він також закликав до подальших обговорень у НАТО щодо зміцнення альянсу та його здатності боротися з дронами.

Раніше сьогодні Штере повідомив, що росія тричі порушила повітряний простір Норвегії за останні кілька місяців.

Доповнення

У центрі Осло військові зафіксували польоти дронів над територією фортеці Аркесхус. Поліція підтвердила інцидент та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, їхню причетність до події перевіряють.

У Данії лідерів парламентських партій запросили на конфіденційний брифінг після нічного інциденту з дроном в аеропорту Копенгагена. До зустрічі долучаться керівники поліції та служб безпеки країни.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Метте Фредеріксен
The Guardian
НАТО
Осло
Копенгаген
Сінгапур
Данія
Норвегія