Лідери партій Данії зібралися на терміовий брифінг через інцидент з дроном у Копенгагені

Ексклюзив
13:28 • 2588 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 12401 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 11454 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 35877 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 32172 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 32855 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47532 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48231 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44352 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69511 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 30491 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 26939 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 11864 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 15920 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 13204 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 12400 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 13271 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 27032 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 30580 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 35876 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 4096 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 71971 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 34322 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 49840 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 101321 перегляди
Лідери партій Данії зібралися на терміовий брифінг через інцидент з дроном у Копенгагені

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Данії лідерів парламентських партій запросили на конфіденційний брифінг після нічного інциденту з дроном в аеропорту Копенгагена. До зустрічі долучаться керівники поліції та служб безпеки країни.

Лідери партій Данії зібралися на терміовий брифінг через інцидент з дроном у Копенгагені

У Данії всіх лідерів парламентських партій запросили на конфіденційний брифінг після нічного інциденту з дроном в аеропорту Копенгагена. До зустрічі долучаться також керівники поліції та служб безпеки країни, повідомляє датський мовник TV2, пише УНН.

Деталі

За інформацією TV2, інцидент стався ввечері і наразі розслідується службами безпеки. 

Брифінг ґрунтується на польотах дронів, які закрили повітряний простір над аеропортом Копенгагена на чотири години в понеділок увечері

– повідомляє TV2.

Деталі щодо типу дрона, його місцезнаходження під час події та можливих наслідків для авіасполучення наразі не розголошуються через конфіденційність розслідування. Участь політичних лідерів у зустрічі підкреслює серйозність ситуації та потенційний вплив події на національну безпеку.

Нагадаємо

Увечері в понеділок, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі.

23 вересня основні аеропорти Данії та Норвегії – Копенгагена та Осло – відновили роботу після того, як були змушені закрити їх у понеділок увечері через виявлення дронів.

Данська поліція заявила 23 вересня, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни днем раніше, імовірно, керувалися "компетентним оператором", який намагався продемонструвати певні навички, але підозрювані поки не встановлені.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен охарактеризувала інцидент як найсерйозніший на сьогодні напад на критичну інфраструктуру країни.

Степан Гафтко

Новини Світу
Метте Фредеріксен
Осло
Копенгаген
Данія
Норвегія