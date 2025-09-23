Лідери партій Данії зібралися на терміовий брифінг через інцидент з дроном у Копенгагені
Київ • УНН
У Данії всіх лідерів парламентських партій запросили на конфіденційний брифінг після нічного інциденту з дроном в аеропорту Копенгагена. До зустрічі долучаться також керівники поліції та служб безпеки країни, повідомляє датський мовник TV2, пише УНН.
Деталі
За інформацією TV2, інцидент стався ввечері і наразі розслідується службами безпеки.
Брифінг ґрунтується на польотах дронів, які закрили повітряний простір над аеропортом Копенгагена на чотири години в понеділок увечері
Деталі щодо типу дрона, його місцезнаходження під час події та можливих наслідків для авіасполучення наразі не розголошуються через конфіденційність розслідування. Участь політичних лідерів у зустрічі підкреслює серйозність ситуації та потенційний вплив події на національну безпеку.
Нагадаємо
Увечері в понеділок, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі.
23 вересня основні аеропорти Данії та Норвегії – Копенгагена та Осло – відновили роботу після того, як були змушені закрити їх у понеділок увечері через виявлення дронів.
Данська поліція заявила 23 вересня, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни днем раніше, імовірно, керувалися "компетентним оператором", який намагався продемонструвати певні навички, але підозрювані поки не встановлені.
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен охарактеризувала інцидент як найсерйозніший на сьогодні напад на критичну інфраструктуру країни.