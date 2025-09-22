$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
17:45 • 7852 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 18890 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 24238 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 35894 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 51795 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 49873 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27122 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 47641 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24558 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Аеропорт Копенгагена зупинив рух через появу невідомих дронів - Reuters

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупинив роботу ввечері 22 вересня через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.

Аеропорт Копенгагена зупинив рух через появу невідомих дронів - Reuters

Увечері в понеділок, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на поліцію, передає УНН.

Деталі

За даними агентства, у районі спостерігали від двох до чотирьох "великих" безпілотників.

Всі зльоти і посадки в аеропорту Копенгагена (KBHL.CO), були припинені о 20:26 за місцевим часом (18:26 за Грінвічем) через повідомлення про дрони

- пише інформагенція.

Зазначається, що йдеться, про щонайменше 15 рейсів.

Нагадаємо

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.  

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна без вагань збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він також зазначив, що Польща виявлятиме обережність у менш очевидних ситуаціях, щоб уникнути ескалації конфлікту.  

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу12.09.25, 19:37 • 50561 перегляд

Віта Зеленецька

Новини Світу
Reuters
Копенгаген
Данія