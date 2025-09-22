Аеропорт Копенгагена зупинив рух через появу невідомих дронів - Reuters
Київ • УНН
Міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупинив роботу ввечері 22 вересня через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.
Увечері в понеділок, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на поліцію, передає УНН.
Деталі
За даними агентства, у районі спостерігали від двох до чотирьох "великих" безпілотників.
Всі зльоти і посадки в аеропорту Копенгагена (KBHL.CO), були припинені о 20:26 за місцевим часом (18:26 за Грінвічем) через повідомлення про дрони
Зазначається, що йдеться, про щонайменше 15 рейсів.
Нагадаємо
Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна без вагань збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він також зазначив, що Польща виявлятиме обережність у менш очевидних ситуаціях, щоб уникнути ескалації конфлікту.
