Аэропорт Копенгагена остановил движение из-за появления неизвестных дронов - Reuters

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Международный аэропорт Копенгагена временно приостановил работу вечером 22 сентября из-за замеченных в воздушном пространстве от двух до четырех "больших" беспилотников. Было отменено по меньшей мере 15 рейсов.

Аэропорт Копенгагена остановил движение из-за появления неизвестных дронов - Reuters

Вечером в понедельник, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на полицию, передает УНН.

Детали

По данным агентства, в районе наблюдались от двух до четырех "крупных" беспилотников.

Все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена (KBHL.CO) были приостановлены в 20:26 по местному времени (18:26 по Гринвичу) из-за сообщений о дронах

- пишет информагентство.

Отмечается, что речь идет о по меньшей мере 15 рейсах.

Напомним

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту. Это четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна без колебаний будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Он также отметил, что Польша будет проявлять осторожность в менее очевидных ситуациях, чтобы избежать эскалации конфликта.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Reuters
Копенгаген
Дания