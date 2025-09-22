$41.250.00
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна без вагань збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він також зазначив, що Польща виявлятиме обережність у менш очевидних ситуаціях, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Польща, член НАТО, без вагань збиватиме об'єкти, що порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але виявлятиме велику обережність у менш очевидних ситуаціях, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Естонія заявила, що в п'ятницю три російські винищувачі порушили її повітряний простір, що посилило серед лідерів НАТО відчуття, що москва перевіряє готовність і рішучість альянсу, і деякі з них закликають до рішучої відповіді. Рада Безпеки ООН має зустрітися у понеділок для обговорення інциденту.

росія заявила в понеділок, що твердження про порушення її літаками повітряного простору Естонії є хибним і спрямованим на нагнітання напруженості.

Передбачуване вторгнення в повітряний простір Естонії відбулося після того, як понад 20 російських безпілотників увійшли до повітряного простору Польщі в ніч з 9 на 10 вересня. Польща також заявила у п'ятницю, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

"Ми ухвалимо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею - це абсолютно не обговорюється", - заявив Дональд Туск на пресконференції.

"Коли ми стикаємося з не зовсім зрозумілими ситуаціями, такими як недавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без будь-якого порушення, оскільки це не наші територіальні води, – треба двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", – додав Туск.

Він заявив, що йому також необхідно переконатися, що Польща не залишиться сама у разі ескалації конфлікту.

"Я також повинен бути абсолютно впевнений… що всі союзники віднесуться до цього так само, як і ми", – сказав він.

Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф 21.09.25, 18:36 • 10039 переглядiв

Юлія Шрамко

