Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск

Польша, член НАТО, без колебаний будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство и представляющие угрозу, но будет проявлять большую осторожность в менее очевидных ситуациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эстония заявила, что в пятницу три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство, что усилило среди лидеров НАТО ощущение, что москва проверяет готовность и решимость альянса, и некоторые из них призывают к решительному ответу. Совет Безопасности ООН должен собраться в понедельник для обсуждения инцидента.

россия заявила в понедельник, что утверждения о нарушении ее самолетами воздушного пространства Эстонии являются ложными и направлены на нагнетание напряженности.

Предполагаемое вторжение в воздушное пространство Эстонии произошло после того, как более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Польша также заявила в пятницу, что два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей - это абсолютно не обсуждается", – заявил Дональд Туск на пресс-конференции.

"Когда мы сталкиваемся с не совсем понятными ситуациями, такими как недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без какого-либо нарушения, поскольку это не наши территориальные воды, – надо дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", – добавил Туск.

Он заявил, что ему также необходимо убедиться, что Польша не останется одна в случае эскалации конфликта.

"Я также должен быть абсолютно уверен… что все союзники отнесутся к этому так же, как и мы", – сказал он.

Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф