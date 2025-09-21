$41.250.00
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО решительно реагировать на провокации рф, в частности в Балтийском море. Это произошло после инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31.

Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что НАТО должно решительно реагировать на провокации России, в частности в Балтийском море. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

Подробности

Об этом Косиняк-Камыш заявил, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31.

Он отметил, что за последние годы российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии около 40 раз.

Этот последний инцидент является грубым, он длился 12 минут. Это свидетельствует о том, что Россия наращивает обороты, провоцирует с разных сторон в Балтийском море: полеты вблизи критической инфраструктуры, "теневой флот", который обрывает кабели на дне Балтийского моря, глушение GPS-сигнала, а теперь - длительное нарушение воздушного пространства тремя российскими истребителями

- заявил Косиняк-Камыш.

Польский чиновник подчеркнул, что на провокации РФ "надо отвечать".

Это показывает, что такие провокации будут продолжаться, и на них нужно отвечать, нужно укреплять силу и устойчивость общества, чтобы не поддаваться дезинформации, ведь здесь снова наблюдаем дезинформацию, поскольку Россия не подтверждает и никогда не подтвердит такого рода действия, а они случаются очень часто

- сказал министр.

В этом контексте Косиняк-Камыш напомнил, что НАТО начало операцию "Восточный страж", которая будет защищать восточные границы Польши.

Напомним

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Совет Безопасности ООН, 22 сентября, проведет экстренное заседание в 10:00 по нью-йоркскому времени из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Это первый созыв Совбеза Эстонией за 34 года, вызванный агрессивным поведением России.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
МиГ-31
Эстония
Польша