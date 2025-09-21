Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав НАТО рішуче реагувати на провокації рф, зокрема у Балтійському морі. Це сталося після інциденту з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31.
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що НАТО має рішуче реагувати на провокації росії, зокрема у Балтійському морі. Про це повідомляє PAP, пише УНН.
Деталі
Про це він Косіняк-Камиш заявив, коментуючи інцидент з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31.
Він зазначив, що за останні роки російські літаки порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів.
Цей останній інцидент є брутальним, він тривав 12 хвилин. Це засвідчує, що росія нарощує оберти, провокує з різних сторін у Балтійському морі: польоти поблизу критичної інфраструктури, "тіньовий флот", який обриває кабелі на дні Балтійського моря, глушіння GPS-сигналу, а тепер - тривале порушення повітряного простору трьома російськими винищувачами
Польський урядовець наголосв, що на провокації рф "треба відповідати".
Це показує, що такі провокації триватимуть, і на них треба відповідати, потрібно зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, адже тут знову спостерігаємо дезінформацію, оскільки росія не підтверджує і ніколи не підтвердить такого роду дії, а вони трапляються дуже часто
У цьому контексті Косіняк-Камиш нагадав, що НАТО розпочало операцію "Східний вартовий", яка захищатиме східні кордони Польщі.
Нагадаємо
Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.
Рада Безпеки ООН, 22 вересня, проведе екстрене засідання 10:00 за нью-йоркським часом через порушення росією повітряного простору Естонії. Це перше скликання Радбезу Естонією за 34 роки, викликане агресивною поведінкою росії.