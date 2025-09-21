Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що НАТО має рішуче реагувати на провокації росії, зокрема у Балтійському морі. Про це повідомляє PAP, пише УНН.

Про це він Косіняк-Камиш заявив, коментуючи інцидент з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31.

Він зазначив, що за останні роки російські літаки порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів.

Цей останній інцидент є брутальним, він тривав 12 хвилин. Це засвідчує, що росія нарощує оберти, провокує з різних сторін у Балтійському морі: польоти поблизу критичної інфраструктури, "тіньовий флот", який обриває кабелі на дні Балтійського моря, глушіння GPS-сигналу, а тепер - тривале порушення повітряного простору трьома російськими винищувачами

Польський урядовець наголосв, що на провокації рф "треба відповідати".

Це показує, що такі провокації триватимуть, і на них треба відповідати, потрібно зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, адже тут знову спостерігаємо дезінформацію, оскільки росія не підтверджує і ніколи не підтвердить такого роду дії, а вони трапляються дуже часто