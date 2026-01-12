Брав участь у злочинах на території України: полковник армії рф став заступником мера самари

У росії заступником мера міста самара став полковник армії рф, учасник війни проти України сергій карасьов. Українські правоохоронці підозрюють його у вчиненні воєнних злочинів на території Київщини в 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа" і Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

43-річний карасьов буде займатися підтримкою учасників війни з Україною та їхніх сімей. За даними Офісу Генпрокурора, у 2022 році, під час окупації Ірпеня на Київщині, він розстріляв мирного жителя, а також вдарив прикладом автомата жінку 1949 року народження. Він вибив їй зуби і вирвав частину волосся.

На той момент карасьов був командиром 31-ої десантно-штурмової бригади російських повітряно-десантних військ. Цей підрозділ базується в російському місті ульяновськ: брав участь у боях в чечні, Грузії та Україні.

У 2023 році бригада переформована в 104-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію. Це відновлений підрозділ - до того він існував з 1940-х років до 1998 року.

карасьов народився в 1982 році в пскові, служив заступником командира 98-ї повітряно-десантної дивізії.

В Україні він звинувачується за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини). Санкція статті передбачає позбавлення волі, аж до довічного ув’язнення.

Додатково

Місто самара є центром однойменної російської області. Розташоване в європейській частині країни-агресора, відстань від москви сягає понад 1000 км. Станом на 2025 рік в місті проживало 1 154 223 людей: площа міста сягає 541,4 км².

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року у віці 56 років помер колишній заступник міністра оборони росії юрій садовенко. Він народився в українському Житомирі і брав участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну.