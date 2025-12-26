Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Ексклюзив
08:30 • 558 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:10 • 2414 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 6180 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 10875 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 20923 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 69668 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 68307 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 82845 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 40889 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 29322 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
6.1м/с
83%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 12206 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 12083 перегляди
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 8470 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 10171 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 4262 перегляди
Публікації
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 558 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 2414 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 69668 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 72559 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 53628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Австралія
Село
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 896 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 16492 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 20507 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 21515 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 24686 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У росії помер колишній заступник міністра оборони юрій садовенко, який до 2024 року очолював апарат шойгу. Він помер у москві на 57-му році життя від хвороби серця.

Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко

У росії у віці 56 років помер колишній заступник міністра оборони юрій садовенко - до 2024 року він керував апаратом Шойгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

російський генерал-полковник помер у москві "від хвороби серця" на 57-му році життя. За даними сайту "Проект", садовенко народився в 1969 році в українському місті Житомир. Він закінчив рязанське вище повітряно-десантне командне училище, а згодом - російську академію державної служби при президентові рф.

З 1994 року садовенко працював у команді сергія шойгу - спочатку в МНС, потім в адміністрації губернатора московської області, потім – в російському міноборони. З 2013 по 2024 роки він був керівником апарату міністра оборони.

Також садовенко брав участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. Був нагороджений орденами "За заслуги перед вітчизною" IV ступеня, олександра невського і пошани, медаллю суворова і подякою від володимира путіна.

Нагадаємо

22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.

Згодом у слідчому комітеті рф оголосили, що начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна
Житомир