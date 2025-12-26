Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко
Київ • УНН
У росії помер колишній заступник міністра оборони юрій садовенко, який до 2024 року очолював апарат шойгу. Він помер у москві на 57-му році життя від хвороби серця.
У росії у віці 56 років помер колишній заступник міністра оборони юрій садовенко - до 2024 року він керував апаратом Шойгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
російський генерал-полковник помер у москві "від хвороби серця" на 57-му році життя. За даними сайту "Проект", садовенко народився в 1969 році в українському місті Житомир. Він закінчив рязанське вище повітряно-десантне командне училище, а згодом - російську академію державної служби при президентові рф.
З 1994 року садовенко працював у команді сергія шойгу - спочатку в МНС, потім в адміністрації губернатора московської області, потім – в російському міноборони. З 2013 по 2024 роки він був керівником апарату міністра оборони.
Також садовенко брав участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. Був нагороджений орденами "За заслуги перед вітчизною" IV ступеня, олександра невського і пошани, медаллю суворова і подякою від володимира путіна.
Нагадаємо
22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.
Згодом у слідчому комітеті рф оголосили, що начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві.